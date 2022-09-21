VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Dünya nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya
AB: Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumu tanımayacağız
Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları sürüyor
Şili Cumhurbaşkanı, Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekti
Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak
Bakan Karaismailoğlu: Milli elektrikli trenle yolcu taşımaya başlamayı hedefliyoruz
NATO: Ukrayna'da ayrılıkçıların seçimlerinin meşruiyeti yoktur
Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Propagandayı çökerten araştırma! Her yer İmam Hatip değil...
Scholz: Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek
ABD: Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunun sonuçlarını kabul etmeyeceğiz
Bakan Soylu: Zulümden kaçan insanlara sırtımızı dönemeyiz
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz doğalgazında geri sayım
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Kuleba: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek
BM zirvesi nedeniyle New York trafiği yılın en yoğun haftasını yaşıyor
Biden'ın "Kovid-19 salgını bitti" sözüne Avrupa'dan tepki
Putin'den talimat: Ukrayna'daki Batılı silahları incelenerek Rus silahları geliştirilecek
Başkan Erdoğan: Ukrayna'da onurlu çıkış için çözüm bulunmalı
Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Sarıyer Tüneli'nde hafif ticari araç takla attı
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
21 Eylül 2022 Çarşamba 00:49:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 01:01:00

Kazakistan Cumhurbaşkanı: Dünya nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya

Kaynak: AA

ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, süper güçler arasındaki güvensizliğin endişe verici düzeye ulaştığını belirterek, “Dünya, iki kuşak sonra ilk kez nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya” dedi.

Tokayev, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda konuştu.

Kazakistan'ın geçmişte nükleer denemelerden önemli ölçüde zarar gördüğüne işaret eden Tokayev, "Nükleer güçlerin artan rekabeti ve söylemlerinden endişe duyuyoruz" dedi.

Tokayev, süper güçler arasındaki karşılıklı güvensizliğin endişe verici bir düzeye ulaştığına işaret ederek, "Dünya, iki kuşak sonra ilk kez nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya" diye konuştu.

BM'nin devletlerin egemenlik eşitliği, toprak bütünlüğüne saygı ve ülkelerin barış içinde yaşaması gibi üç temel ilkesi arasındaki bağın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Tokayev, "Bu üç ilke birbirine bağlıdır. Bu ilkelerden birinin ihlali, diğer ikisinin ihlali anlamına gelir. Küresel nükleer silahsızlanma rejiminin zayıflaması demek bu üç ilkenin tehdit altında olması demektir" ifadelerini kullandı.

Tokayev, BM'nin değerler sisteminin dünyanın çeşitli yerlerindeki milyonlarca insan için bir umut ışığı olarak kalmaya devam ettiğini belirterek, ülkeleri bu değerlere sahip çıkmaya davet etti.

Kazakistan'ın dünyanın en büyük 7. tahıl üreticisi konumunda olduğuna işaret eden Tokayev, "Kazakistan, başta yoksul ülkeler olmak üzere tahıl ve diğer temel gıda ürünlerinin güvenilir tedarikçisi olmaya devam edecek. Bu bağlamda, gıda ve gübrelerin her türlü yaptırım ve kısıtlamadan çıkarılması son derece önemlidir" diye konuştu.

Tokayev, Hazar Denizi'nin barış ve yeni fırsatlar denizi olarak konumunun güvence altına alınmasının önemini vurgulayarak, "Önümüzdeki aylarda Kazakistan, ticari ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan kaynaklanan enerji ve önemli hammaddeye sınırlı erişimin ani etkisini azaltmaya yardımcı olacak" dedi.

Etiketler : Tokayev Hazar Denizi Kazakistan bm
Davul şov

Davul şov
Gözde çift ilk kez ortak projede

Gözde çift ilk kez ortak projede
Hastalanmadan önce ABD'ye gitmiştik

Hastalanmadan önce ABD'ye gitmiştik
Eşe destek

Eşe destek
Romantik evlilik teklifi

Romantik evlilik teklifi
İlanı Aşk

İlanı Aşk
‘Kuş Uçuşu' müjdesi

‘Kuş Uçuşu' müjdesi
Ayrılıklar da sevdaya dahil

Ayrılıklar da sevdaya dahil
‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı

‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes