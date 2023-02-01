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01 Şubat 2023 Çarşamba 18:15:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 18:15:00

Kazakistan 2023'te petrol üretimini 90,5 milyon tona çıkaracak

Kaynak: AA

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Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, bu yıl petrol üretimini 90,5 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, Bakanlığın genişletilmiş toplantısında ülkenin enerji sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen bir yılda 84,2 milyon ton petrol ürettikleri bilgisini paylaşan Akçulakov, 2023'te bu miktarı 90,5 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Akçulakov, 2022'de toplam üretilen petrolün 64,3 milyon tonunu ihraç ettiklerini, bu yıl ise 71 milyon ton petrol ihracatı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

"DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE BU YILKİ HEDEF 55 MİLYAR METREKÜP"

Bakan Akçulakov, ayrıca geçen yıl ülkede 13,7 milyon ton petrol ürünleri üretildiğine işaret ederek, "2022'de AI-92 markalı benzin ile motorin üretiminde rekor miktara ulaştığımızı belirtmek isterim." diye konuştu.

Doğal gaz üretiminin ise 2022'de 53,2 milyar metre küp olarak gerçekleştiğini aktaran Akçulakov, bu yıl için planlarının 55 milyar metre küp üretim olduğunu dile getirdi.

Akçulakov, bunun yanı sıra gelecek yıllarda yıllık petrol üretimini artırmak için ülkenin en büyük 3 petrol sahasında genişleme faaliyetlerinin yapıldığını ifade etti.

Etiketler : Kazakistan Akçulakov Doğal gaz üretimi
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