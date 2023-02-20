Kazak arama kurtarma ekibi, ülkesinde Kazak ve Türk bayraklarıyla karşılandı

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında yer alan ve görevini tamamlayarak ülkesine dönen Kazakistan ekibi, havalimanında Kazak ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Kazakistan'ın 60 kişilik ikinci arama kurtarma ekibini taşıyan uçak, başkent Astana'ya sabaha karşı indi.

Ekibi, havalimanında Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Yuriy İlyin'in yanı sıra aileleri, meslektaşları ve basın mensupları alkışlarla karşılarken iki ülkenin bayrakları açıldı.

İlyin, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık iki hafta boyunca arama kurtarma çalışmalarında kahramanca ve profesyonelce görevini yapan ekibe teşekkür etti, ekibe yardımcı olarak özverili çalışma sergileyen üç arama kurtarma köpeğine madalya taktı.

Büyükelçi Ekici de 7 kişiyi enkaz altından kurtaran ekipteki herkese Türk devleti ve halkı adına şükranlarını ileterek "Çok önemli bir görevden geri döndünüz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin karşı karşıya kaldığı "asrın felaketi" olarak adlandırdığımız iki depremde 13 milyon insanın etkilendiği böyle bir afette arama kurtarma çalışmalarına katıldınız. Bir can dahi kurtarmış olsa bu bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ben tüm Türk milleti adına sizlere tekrardan şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizlerin verdiği bu dayanışma ve güç bizlere önümüzdeki dönemde bu yarayı daha kolay sarmaya vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pistte eşi ve üç çocuğu tarafından çiçek ve balonlarla karşılanan arama kurtarma görevlisi Erden Kabıltayev, 8 yıldır baş kurtarma görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Kabıltayev, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarında yer aldığını belirterek "Yıllardır mesleğim gereği sahada görev yapıyorum ama böyle bir afet durumuna ilk kez tanıklık ettim." diye konuştu.

İnternetteki görüntülerle oradaki afet durumunun büyüklüğünün tam anlaşılmadığını dile getiren Kabıltayev, "Gece 2 gibi biz olay yerine intikal ettiğimizde gözlerime inanamadım. Sanki savaş olmuş gibiydi." dedi.

Kabıltayev, kendisinin başında olduğu Nurdağı'ndaki arama kurtarma çalışmasında enkaz altından üç kişiyi sağ çıkardıklarını belirterek "Enkaz yerinde ilk ihbarı ekipteki arama kurtarma köpeklerimiz verdi. Daha sonra apartman sakinlerinin bilgisine başvurduk ve gerekli bölgelerden enkaza inerek kişileri kurtardık." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın gönderdiği ilk arama kurtarma ekibi de dün Almatı Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Türkiye'deki depremlerden etkilenen Gaziantep, Nurdağı ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan Kazakistan ekibi, 7 kişiyi enkazdan kurtardı ve 10'u çocuk 88 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla 7 Şubat'ta aralarında deneyimli kurtarma görevlileri, afet doktorları ve özel eğitimli köpeklerin de olduğu 41 kişilik ilk ekip Türkiye'ye gönderilmişti.

Bir gün sonra da 60 kişilik ikinci arama kurtarma ekibini taşıyan uçak Astana'dan Gaziantep'e doğru hareket etmişti.