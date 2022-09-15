Kaza mı suikast mi?

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15 Eylül 2022 Perşembe 12:09:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 12:10:00

Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi: Soruşturuluyor!

Kaynak: DHA

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, dün akşam saatlerinde Zelenski'nin İzyum'dan dönerken geçirdiği trafik kazasının soruşturulduğunu açıkladı.

Sözcü Sergey Nikiforov olayla ilgili açıklamasında "Kiev'de bir araç, Ukrayna Devlet Başkanı'nın aracı ve konvoy araçlarıyla çarpıştı.

Devlet Başkanına eşlik eden sağlık görevlileri, araç sürücüsüne acil yardım sağladı ve onu bir ambulansa nakletti. Başkan bir doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanma tespit edilmedi. Kolluk kuvvetleri, kazanın nedenlerini öğrenecektir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Kiev'den ayrılarak Rusya'nın kontrolünden yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'u ziyaret ederek Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katılmıştı.

Etiketler : UKRAYNA KAZA SORUŞTURMA Volodimir Zelenski
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