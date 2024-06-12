Kayıp kadın yılanın karnından çıktı!

Endonezya'da dev piton yılanı 45 yaşındaki kadını yuttu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Farida isimli 45 yaşındaki kadın evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Kocası ve yakınları Farida'yı aramaya koyuldu.

Kadının eşyalarının yanında bir piton yılanının olduğunu gören köylüler, yılanı öldürerek karnını yardı.

Talihsiz kadının bütünüyle yutulduğu ve öldüğü öğrenildi.

Piton yılanının uzunluğunun 5 metre olduğu açıklandı.

Endonezya'da son yıllarda çok sayıda kişi, piton yılanının yutması sonucu hayatını kaybetti.

Aynı şekilde 2018 yılında Muna kasabasında bir kadın, yedi metrelik bir pitonun içinde ölü bulunmuştu.