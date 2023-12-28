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28 Aralık 2023 Perşembe 20:57:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 20:57:00

Katil İsrail kana doymuyor: İşgalciler yine mülteci kampını vurdu

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusunun Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, Burc Muştihi binası ağır hasar gördü.

İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, Burc Muştihi binası ağır hasar gördü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 83 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, bölgenin kuzeyinden güneyine tüm noktalara bomba yağdırırken, çoğu çocuk ve kadın 21 bin 110 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde düzenlediği saldırılarına bu sabah yenilerini ekledi. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Beyt Lahya ve Deir El Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybederken, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılar sonucu çok sayıda yaralı olduğunu belirterek can kaybının artabileceğini söyledi.

İSRAİL, BATI ŞERİA'DAKİ BASKINLARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail askerlerinin Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehrine baskın düzenledi. Baskında İsrail güçleri tarafından vurularak ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti, 15 Filistinli ise yaralandı.

SRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA 2 AVUSTRALYA VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Lübnan sınırında Hizbullah noktalarına düzenlediği saldırılarda 2 Avustralya vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırılarda ölen Avustralyalılardan birinin Hizbullah ile bağlantısı olduğu öğrenildi.

Etiketler : GAZZE İSRAİL SALDIRI MÜLTECİ KAMPI
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