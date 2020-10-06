Katil Esed'den işgalci Ermenistan'a destek: Karabağ'da Türkiye'yi suçladı

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06 Ekim 2020 Salı 16:56:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 16:56:00

Katil Esed'den işgalci Ermenistan'a destek: Dağlık Karabağ'da Türkiye'yi suçladı

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2011 yılından beri Suriye'de sivillerin üstüne bombalar yağdıran, binlerce insanın ölümü, milyonlarca insanın ise yurtlarından ayrılmasına sebep olan Esed rejimi, Rus basınına konuştu. Yaptığı açıklamalarla Azerbaycan'da sivilleri katleden Ermenistan'a açıkça destek veren Esed, Ankara'yı Dağlık Karabağ'da gerilimi tırmandırmakla suçladı. Ayrıca, Türkiye'nin Suriye'den cihatçıları Karabağ'a gönderdiğini teyit edebileceklerini iddia etti.

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan topraklarına saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor. 

Yenişafak'ın aktardığı habere göre; Yaşadığı büyük kayıplarla çaresiz kalan Ermenistan ordusu, PKK/YPG'li teröristlere sarılıyor. Azerbaycan'ın operasyonlarından rahatsız olanlardan biri de Beşşar Esed oldu.

ERDOĞAN'I SUÇLAMAYA KALKTI

Esed, Rus basınından RIA'ya yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dağlık Karabağ'da "asıl kışkırtıcı" olmakla suçladı.

"ANKARA GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

Ülkesinde büyük yıkıma yol açarak, masum sivilleri katleden Esed, Ankara'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilime neden olan Dağlık Karabağ'da tansiyonu yükselten taraf olduğu yönünde asılsız ifadeler kullandı.

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