Katil Esed'den işgalci Ermenistan'a destek: Karabağ'da Türkiye'yi suçladı

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan topraklarına saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor.

Yenişafak'ın aktardığı habere göre; Yaşadığı büyük kayıplarla çaresiz kalan Ermenistan ordusu, PKK/YPG'li teröristlere sarılıyor. Azerbaycan'ın operasyonlarından rahatsız olanlardan biri de Beşşar Esed oldu.

ERDOĞAN'I SUÇLAMAYA KALKTI



Esed, Rus basınından RIA'ya yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dağlık Karabağ'da "asıl kışkırtıcı" olmakla suçladı.

"ANKARA GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"



Ülkesinde büyük yıkıma yol açarak, masum sivilleri katleden Esed, Ankara'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilime neden olan Dağlık Karabağ'da tansiyonu yükselten taraf olduğu yönünde asılsız ifadeler kullandı.