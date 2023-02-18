Katar'dan Türkiye'ye yardım seferberliği

Katar Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarının Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye insani yardım malzemeleri taşıdığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Silahlı Kuvvetlere ait askeri nakliye uçaklarının son bir haftada insani yardım malzemelerinin yanı sıra sağlık personeli ve 4 "Agusta" tipi helikopteri Türkiye'deki deprem bölgesine naklettiği kaydedildi.

Askeri nakliye uçakları ile Katar Kızılayı, Katar Kalkınma Fonu ve Qatar Charity'in sağladığı sahra hastanesinin taşındığı belirtilen açıklamada, gönderilen insani yardım malzemelerinin içeriğinde çadır, battaniye, gıda maddesi ve hijyen ürünlerinin bulunduğu ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaptığı gıda, sağlık ve diğer insani yardımlarının 253 milyon riyale (70 milyon dolar) ulaştığını belirtmişti.