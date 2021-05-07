Katar'dan Türkiye'ye övgü

Doha yönetiminden, Ankara'nın Arap coğrafyasındaki adımlarına övgü geldi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, olumlu adımlar gördüklerini belirtti.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Türkiye'nin bölgenin bir parçası olduğunu hatırlattı. Bu coğrafyanın güvenliğiyle ilgilendiğine dikkat çekti.

"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ve bölge yararına iyi Türk-Arap ilişkileri istiyoruz" dedi.

Bakan Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına konuştu.

Gündeminde İran ve ABD ile ilişkiler de vardı. Al Sani, Katar'ın iki ülke arasında resmi bir ara buluculuk görevinin olmadığının altını çizdi.

Doha yönetiminin Washington ile stratejik, Tahran ile ise iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi.