Katar'dan BMGK'daki ABD vetosuna tepki: Derin üzüntü duyduk
Kaynak: AA
Katar, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Cezayir'in sunduğu Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini "derin üzüntüyle" karşıladığını açıkladı.
Katar Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Katar'ın, Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes çağrısında bulunan Cezayir'in BMGK'ye sunduğu karar tasarısını ABD'nin veto etmesinden derin üzüntü duyduğu" ifade edildi.
Gazze'ye yönelik devam eden vahşi saldırıların, İsrail'in Filistin halkına, özellikle de çocuklara ve kadınlara karşı işlediği sistematik savaş suçlarına ilişkin uluslararası toplumun çifte standartlarını defalarca ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, "Gazze'deki trajik insani koşullara karşı kayıtsız kalındığı" kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için bölgesel ve uluslararası güçlerle işbirliğinin sürdürüleceğine dikkat çekildi.
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