Katar ve İran, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile ateşkes çabalarını görüştü

Katar ve İran, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile ateşkes çabalarını görüştü

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bakan Al Sani, ülkesini ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ile bunları destekleme ve geliştirmenin yolları gözden geçirildi.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler, bölgede genişleyen şiddet çemberi ile bunun bölgesel, küresel güvenlik ve istikrara yansımaları da ele alındı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, görüşme sırasında ülkesinin "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'ne kesintisiz insani yardım akışının sağlanması" yönündeki çağrısını yineledi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 393 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 190 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.