VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem konutları için tarih verildi... Şubattan itibaren teslim edilmeye başlanacak
Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: "Gelecekte uzayda söz sahibi olacağız"
25 eyalet Biden'a karşı ayaklandı! "Ülkeyi savunmasız bıraktı"
Katar, UAD kararlarını “zafer” olarak niteledi
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Guterres'ten UAD'nin kararı sonrası açıklama: "Tüm taraflar için bağlayıcı"
26 Ocak 2024 Cuma 22:23:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 22:23:00

Katar, UAD kararlarını “zafer” olarak niteledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) açıkladığı ihtiyati tedbir kararlarının uluslararası hukuk ve adalet üstünlüğü için bir zafer olarak nitelendirdi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Güney Afrika tarafından İsrail aleyhinde açılan soykırım davasında ihtiyati kararları bugün açıklamasının ardından Katar'dan açıklama geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UAD'nin hükmettiği geçici tedbirlerin uluslararası hukuk ve adaletin üstünlüğü için bir zafer olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, kararın ezici bir üstünlükle alınmasının Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin karşı karşıya olduğu ve tedbirlerin uygulanmasını gerektiren soykırım tehdidinin büyüklüğünü yansıttığı kaydedildi. Filistin devletinin kurulmasına da değinilen açıklamada, "Katar, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha yineler" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : uluslararası adalet hukuk zaferi ihtiyati tedbir
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX