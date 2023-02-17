VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremzedelerden elektrik ve doğal gaz güvence bedeli alınmayacak
Ertuğrul Gazi FSRU, deprem sonrası gaz talebini karşılamak için tam kapasite çalıştı
Enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı
Venezuela arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı
Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yaklaşık 70 milyon dolar yardım yaptı
Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü
''Enkaz bebeğin'' film gibi hikayesi: Bebeğim sizdeymiş...
260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı: Dikkat çeken ayrıntı
Deprem bölgesindeki acılı babadan ders niteliğinde sözler
Cenazeleri peş peşe çıkarıldı... Hikayeleri yürekleri dağladı
Depremzedelere 11 ilde destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor?
Bakan Kirişçi konuşurken deprem oldu!
Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem
Ayağını oynattı kurtuldu
Depremden kaçtılar yangında öldüler!
Miçotakis'ten Türkiye mesajı: İki ülke ilişkileri için fırsat olabilir
Japon bilim adamı paylaştı: Depremlerin neden olduğu yıkım gözler önünde
'Asrın felaketi'nde 12. gün! AFAD can kaybını açıkladı
Depremzedenin yemekleri depremzede şeften
Asbest tehlikesine karşı uyardı
Böbrekleri koruyacak tüyolar
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Şubat 2023 Cuma günlük burç yorumları
Nane çayı kas ağrılarını dindirir
Diş eti hastalıkları ihmale gelmez
17 Şubat 2023 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 09:30:00

Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yaklaşık 70 milyon dolar yardım yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için şimdiye kadar yaklaşık 70 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaptığı gıda, sağlık ve diğer insani yardımların 253 milyon riyale (70 milyon dolar) ulaştığını söyledi.

Ensari, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi ve depremden etkilenenlerin moralinin yükseltilmesi amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Depremzedeler için başlatılan "Yardım ve Destek" kampanyasında, bir gecede 168 milyon riyal (46 milyon dolar) toplandığını ifade eden Ensari, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de kampanyaya 50 milyon riyal (14 milyon dolar) destek verdiğini hatırlattı.

Ensari, "Bugüne kadar 600 tondan fazla gıda, tıbbi ve insani yardım taşıyan 30 uçuş gerçekleştirildi. Türkiye'deki limanlara en kısa sürede ulaştırılması planlanan toplam 10 bin karavandan 650'si gönderildi." dedi.

Katar'ın Suriye halkına yardımlarına ilişkin ise Ensari, Katar Kalkınma Fonu'nun, Suriye Sivil Savunma birimlerinin depremzedeleri arama kurtarma çalışmalarına ve yardım faaliyetlerine destek verdiğini belirtti.

Ensari, Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelere ulaşımda bazı lojistik zorluklar yaşandığına işaret ederek, Katar'ın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve depremzedelerin sıkıntılarını gidermek için elinden gelen gayreti gösterdiğini vurguladı.

Etiketler : katar türkiye suriye depremzede yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX