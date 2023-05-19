VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor
İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da deprem
Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılabilir
19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
MSB'den 19 Mayıs paylaşımı
19 Mayıs 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 09:45:00

Katar, Türkiye ve BM'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdir etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 2 ay uzatılmasındaki çabalarını takdir etti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Tahıl sevkiyatının, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaların takdir edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Rusya-Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan tüm uluslararası çabalara Katar'ın desteğini teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

30 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TAŞINDI

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı.

Etiketler : katar türkiye birleşmiş milletler tahıl anlaşması tahıl sevkiyatı ukrayna rusya
Oğlumun ismi Milano'dan

Oğlumun ismi Milano'dan
Festival çıkarması

Festival çıkarması
Zeynep'ten şov

Zeynep'ten şov
Sevgiliden VIP servis

Sevgiliden VIP servis
Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık

Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık
Bakü enerjisi

Bakü enerjisi
"Türk kadınları çok güçlüdür"

"Türk kadınları çok güçlüdür"
Annelerini unutmadılar

Annelerini unutmadılar
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX