VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'daki sel felaketinin sağlık açısından tehdit oluşturduğu bildirildi
ABD'de Biden ile bir kez daha gündeme gelen azil süreci nasıl işliyor?
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin Korsika Adası'nda
İtalya'nın Lampedusa Adası'na dün 5 binden fazla düzensiz göçmen geldi
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti
UNICEF: Dünyada 333 milyon çocuk aşırı yoksulluğun pençesinde
13 Eylül 2023 Çarşamba 11:52:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 11:52:00

Katar, Libya'da sahra hastanesi kuracak

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar'ın sel felaketi yaşanan Libya'da kuracağı sahra hastanesinin uçakla yola çıkarıldığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari'nin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Katar Kalkınma Fonu tarafından sunulan sahra hastanesini taşıyan uçak, Bingazi'deki Uluslararası Benina Havalimanı'na hareket etti.

Uçakta ayrıca, Katar Kızılay'ı tarafından sunulan tıbbi malzemeler ve gıda maddelerinin yanı sıra sel felaketi bölgelerinde insani yardım hizmeti veren arama kurtarma ekibi de bulunuyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerden dolayı baş sağlığı dileklerini belirtirken, "Kardeşlerimizin başına gelen musibet bizim başımıza gelmiştir. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini belirtmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

Etiketler : katar sahra hastanesi libya sel felaketi uçakla sevk Orta Akdeniz'
Barbie stili

Barbie stili
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX