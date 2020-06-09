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09 Haziran 2020 Salı 00:43:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 00:43:00

Katar, Kovid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetecek

Kaynak: AA

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Katar'da yeni tip koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetileceği açıklandı.

Bu planın 4 aşamada uygulanacağına işaret eden Hatır, "Camilerin sınırlı şekilde açılmasını kapsayan ilk aşama 15 Haziran'da başlayacak." dedi.

Bu aşamada ayrıca gerekli önlemler alınmak şartıyla on kişilik toplanmalara izin verileceğini kaydeden Hatır, diğer aşamalar hakkında bilgi vermedi.

Hatır, salgın kapsamında takip edilen önlemlere uyulmaması ya da olumsuz sonuçlar tespit edilmesi durumunda kısıtlamaların yeniden uygulanabileceğini ya da diğer aşamaların başlangıçlarının daha ileri bir tarihe ertelenebileceğini vurguladı.

Katar'ın dünyada salgın nedeniyle en az kaybın verildiği ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Hatır, bu bağlamda kısıtlamaların gevşetilmesinin sosyal mesafeyi ihmal etmek anlamına gelmediğini hatırlattı.

Katar Vakıflar Bakanlığı da 15 Haziran'dan itibaren cuma namazı hariç ülkedeki bazı camilerin açılacağını duyurdu.

Bakanlık, yeniden ibadete açılacak camilerin daha sonra açıklanacağını belirtti.

Doha yönetimi, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için mart ayının başından bu yana sinema, tiyatro, çocuk oyun alanları, özel spor salonları ve düğün salonlarının kapatılması gibi bir dizi ihtiyati karar almıştı. Aynı bağlamda, mart ayının ortalarında vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınmaması ve camilerin geçici olarak kapatılması kararlaştırılmıştı.

Katar makamları, son verilere göre ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 57'ye, vaka sayısının 70 bin 158'e ulaştığını duyurmuştu.

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