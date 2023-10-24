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24 Ekim 2023 Salı 10:12:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 10:12:00

Katar Emiri: İsrail'in sınırsız bir şekilde öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı

Kaynak: AA

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "İsrail'in sınırsız bir şekilde (insan) öldürmesine yeşil ışık yakılmaması" gerektiğini söyledi.

Emir Şeyh Temim, Katar Şura Meclisinin yeni dönem açılış oturumunda konuştu.

"Biz barışın savunucusuyuz ve uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi'nin kararlarına bağlıyız. Kan dökülmesini önlemek için Gazze'deki savaşa son verilmesi ve sivilleri askeri çatışmanın sonuçlarından koruma çağrısında bulunuyoruz." diyen Şeyh Temim, nereden gelirse gelsin masum sivilleri tehlikeye atan her harekete karşı olduklarını belirterek, "çifte standardı ve Filistinli çocukların canları önemsizmiş gibi davranılmasını kabul etmediklerini" ifade etti.

Savaşın, acıların ağırlaşması ve kayıpların artması dışında hiçbir çözüm sağlamadığını vurgulayan Katar Emiri, "Artık yeter! İsrail'in sınırsız bir şekilde (insan) öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 30 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : katar emiri israil dünya
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