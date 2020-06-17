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Katar, DTÖ'nün raporunu memnuniyetle karşıladı
17 Haziran 2020 Çarşamba 07:39:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 07:39:00

Katar, DTÖ'nün raporunu memnuniyetle karşıladı

Kaynak: AA

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Katar, Dünya Ticaret Örgütü'nün, korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki raporunu memnuniyetle karşıladı.

Katar, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki raporunu memnuniyetle karşıladı.

Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali el-Kevari, ülkenin resmi ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, DTÖ'nün raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Katar, bugün uluslararası hukukçularla muhteşem bir zafer kazandı." ifadelerini kullandı.

Kevari, "G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan'dan DTÖ'nün kararına saygı duymasını ve 'Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Anlaşması'nı' ihlal etmeye son vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan, Suudi Arabistan'a DTÖ'nün söz konusu kararını dikkate alarak, şeffaf hukuki tedbirler alma çağrısında bulundu.

DTÖ'NÜN RAPORU

DTÖ, dün korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu, bu ülkenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirmişti.

DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde Katar'ın talebi üzerine kurulan panelin hazırladığı raporda, Katar'ın korsan maç yayınlarına ilişkin başvurusu haklı bulunmuştu. 130 sayfalık raporda, Suudi Arabistan'ın özellikle korsan yayınlara müsaade ettiği ve buna olanak tanıdığına dair iddialar kanıtlanmıştı.

Panelin raporunda, Suudi Arabistan'ın özellikle "Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Anlaşması'nı" ihlal ettiği vurgulanarak, "Bu olgusal bulgulara dayanarak, DTÖ, açıkça ve bariz bir biçimde Suudi Arabistan'ın uluslararası antlaşma yükümlülüğü de dahil olmak üzere uluslararası hukuku tamamen ihlal ettiğine hükmetti." ifadesine yer verilmişti.

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