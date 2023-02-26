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26 Şubat 2023 Pazar 01:05:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 01:05:00

Katar, deprem bölgesine günlerdir insani yardım taşıyor

Kaynak: AA

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Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla insani yardım malzemelerini Türkiye'ye ulaştırmaya devam ediyor.

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 11 ili etkileyen depremler sonrası birçok ülkeden Türkiye'ye "hava yardım koridoru" ile insani yardım malzemesi ulaştırılıyor.

"Hava yardım koridoru" aracılığıyla Türkiye'ye destek sağlayan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait "C-17" ve "C-130" tipi askeri uçaklar, farklı kurum ve kuruluşlardan gönderilen yardımları İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na taşıyor.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'deki görev komutanı Yarbay Hamad Al Hajri, AA muhabirine, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Hajri, deprem felaketinden dolayı yardım etmek için geldiklerini ve günlerdir Türkiye'de bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Ülkesi ile Türkiye'nin hem milletleri hem de devletleri arasındaki güçlü bağlara dikkati çeken Hajri, "Peygamber Efendimiz diyor ki 'Müslümanlar, bir binanın tuğlaları gibidir.' Katar ve Türkiye ilişkileri çok tarihidir. Zor zamanlarında hep birbirlerinin yanında olmuşlardır, öyle devam edecektir." dedi.

Hajri, Hazreti Muhammed'in söz konusu hadisine atıfta bulunarak Türkiye'ye yönelik yardım çalışmalarına "Binanın Tuğlaları Operasyonu" adını verdiklerini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla yardım için organize olduklarını anlatan Hajri, şöyle devam etti:

"8 Şubat'ta bize emir geldikten sonra bir toplantı yaptık ve hazırlık sürecimiz oldu. 9 Şubat'ta ise 30 kişilik ekip, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait 2 uçakla yola çıktı. Bunun ertesi günü, içinde 4 helikopter olan 2 uçak daha geldi. Birkaç günlük sürede hava araçlarımız ihtiyacı olan bölgelere yük taşımaya hazırdı. Sonrasında da Katar'dan tıbbi materyaller gibi insani yardım malzemeleri gelmeye başladı ve bu süreç hala devam ediyor. Ayrıca, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait 'C-17' tipi uçaklar, farklı ülkelerden Türkiye'ye ulaştırılmak istenen yardım malzemelerini gidip alıp getiriyor."

SAHRA HASTANESİNİ SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDECEKLER

Yarbay Hajri, 4 helikopter ve 'C-130' tipi bir uçakla İncirlik'te konuşlandıklarını dile getirdi.

İlk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ile aynı ekipteymiş gibi yakın işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Hajri, "Onlar sağ olsun, biz sanki Katar'dayız." ifadesini kullandı.

Hatay'da kurdukları sahra hastanesini Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına devredeceklerini belirten Hajri, "Geldikten sonra AFAD ile görüştük. Sahra hastanesi için yer seçtik. Hatay Payas'ta 200 kişilik sahra hastanesi ve 1000 kişilik çadır getirdik. Yer seçtikten sonra hemen harekete geçtik. 5 gün içerisinde bitirdik ve hasta almaya başladık. Bugüne kadar 2 bin hastaya hizmet verdik. Sahra hastanesindeki 42 doktor, 24 saat çalışıyor. Biz kendi ülkemizmiş gibi hizmet ettik. Allah bu acıyı tekrar göstermesin." şeklinde konuştu.

Etiketler : katar deprem insani yardım

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