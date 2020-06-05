Katar Başbakanı Al Sani: Katar'a uygulanan abluka ilk günden itibaren başarısız oldu

Katar Başbakanı Al Sani: Katar'a uygulanan abluka ilk günden itibaren başarısız oldu

Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 5 Haziran 2017'de Doha ile ilişkilerini kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladığı ablukanın dördüncü yılına girdiğini belirtti.

Al Sani, "Katar'a dayatılan haksız abluka bir yılını daha tamamladı. Abluka ilk günden itibaren başarısız oldu. Ablukacı ülkelere, fiyaskodan başka bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, anlaşmazlığın çözümü için diyaloğa açık olduğunu birçok kez yinelediğini hatırlatan Başbakan Al Sani, ancak söz konusu ülkelerin bu fırsatı heder ettiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.