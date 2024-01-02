Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna darbe! 4 günde 16 asker öldürüldü

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Kassam Tugayları, son 4 gün içerisinde 16 İsrail askerini öldürmeyi, 71 askeri aracı tamamen veya kısmen imha etmeyi ve onlarca askeri çeşitli derecelerde yaralamayı başardı." denildi.

Açıklamada, Kassam Tugaylarının, bu süreçte çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı 42 askeri görev gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, Filistinli direnişçilerin Gazze Şeridi'nin içlerine kadar giren İsrail güçleriyle sıfır mesafeden çatıştığı vurgulandı.

Kassam Tugaylarının, İsrail askerlerinin bulunduğu iki ev ile iki tüneli patlattığına işaret edilerek, keskin nişancılarla İsrail askerlerinin vurulduğu ve Gazze Şeridi semalarında bir İsrail askeri helikopterinin hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi'nde iki keşif insansız hava aracını düşürdüğü ve başka bir insansız hava aracını ele geçirdiğine dikkati çekilerek, Kassam Tugayları'nın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e de M90 füzeleri attığı kaydedildi.

Kassam Tugayları'nın söz konusu açıklamasına ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları, bugün ayrıca, son 48 saat içerisinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine bağlı ed-Durc ve et-Tuffah mahallelerinde bulunan İsrail ordusuna ait 26 askeri aracı tamamen veya kısmen imha ettiğini açıklamıştı.

- ⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.