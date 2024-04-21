VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küçük ressam şehit babası anısına sergi düzenledi
Lübnan'dan yapılan SİHA saldırısıyla yaralanan İsrailli subay, günler sonra öldü
Yerli ve milli: Haberleşmede devrim olacak
Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail'e füze saldırısı
Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet
Erzurum'da feci kaza: Bir kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı
21 Nisan 2024 Pazar 21:15:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 21:15:00

Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail'e füze saldırısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de işlenen katliamlara yanıt olarak Lübnan'dan İsrail ordusuna ait bir kışlaya 20 füze fırlattığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden, Yukarı Celile'nin batı kesimindeki "Shomera Askeri Kışlası"nın 20 Grad füzesiyle vurulduğunu belirtti.

Söz konusu saldırının, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara yanıt olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : KASSAM TUGAYLARI İSRAİL GAZZE FİLİSTİN
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX