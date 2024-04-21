Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail'e füze saldırısı

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden, Yukarı Celile'nin batı kesimindeki "Shomera Askeri Kışlası"nın 20 Grad füzesiyle vurulduğunu belirtti.

Söz konusu saldırının, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara yanıt olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.