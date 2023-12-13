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Kassam Tugayları, İsrail'e karşı saldırıda Yasin 105 füzesini kullandı
13 Aralık 2023 Çarşamba 14:43:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 14:43:00

Kassam Tugayları, İsrail'e karşı saldırıda Yasin 105 füzesini kullandı

Kaynak: AA

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Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde 10 işgalci İsrail tankını ve askeri aracını hedef aldıklarını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait 10 tank ve aracı hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Han Yunus'un Main bölgesinde "Yasin 105" tanksavar roketiyle bir İsrail "Merkava" tankının hedef alındığı ve tankın alev alarak yandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Han Yunus'un doğu ve batısındaki cephelerde Siyonist güçlere ait 7 tank ile 2 personel taşıyıcı aracın Yasin 105 roketleri, Şevaz adlı el yapımı patlayıcı ve fedai eylemleri ile hedef alındığı" kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : kassam tugayları israil tank gazze yasin 105
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