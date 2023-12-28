Kassam Tugayları: İsrail askeri araçlarını ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldık

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa bölgesine giren İsrail piyade gücüne karşı anti-personel mayın kullanıldığı, piyade gücünden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Han Yunus'un doğusundaki çok sayıda İsrail askeri aracı ile askerlerin toplandığı bölgeleri havan toplarıyla yok ettik. Vusta bölgesinin kuzeydoğusundaki Telle er-Reys'te askeri toplanma alanlarını ağır kalibreli havan toplarıyla vurduk."

Han Yunus'un doğusunda askerleri taşıyan bir aracın, Bureyc'in doğusunda da iki tank ile buldozerin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, 7'si Gazze kentindeki Et-Tuffah ve Ed-Derc bölgelerinde, biri Bureyc'in doğusunda olmak üzere İsrail'e ait 8 askeri aracın hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'nde dünden bu yana 8'i ağır olmak üzere 47 asker yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 921'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 2 bin 159 askerinin yaralandığını duyurdu.