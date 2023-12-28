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28 Aralık 2023 Perşembe 22:52:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 22:52:00

Kassam Tugayları: İsrail askeri araçlarını ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldık

Kaynak: AA

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin Han Yunus başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait araçları ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa bölgesine giren İsrail piyade gücüne karşı anti-personel mayın kullanıldığı, piyade gücünden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Han Yunus'un doğusundaki çok sayıda İsrail askeri aracı ile askerlerin toplandığı bölgeleri havan toplarıyla yok ettik. Vusta bölgesinin kuzeydoğusundaki Telle er-Reys'te askeri toplanma alanlarını ağır kalibreli havan toplarıyla vurduk."

Han Yunus'un doğusunda askerleri taşıyan bir aracın, Bureyc'in doğusunda da iki tank ile buldozerin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, 7'si Gazze kentindeki Et-Tuffah ve Ed-Derc bölgelerinde, biri Bureyc'in doğusunda olmak üzere İsrail'e ait 8 askeri aracın hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'nde dünden bu yana 8'i ağır olmak üzere 47 asker yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 921'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 2 bin 159 askerinin yaralandığını duyurdu.

Etiketler : Hamas İzzeddin El-Kassam Gazze saldırısı İsrail hedefleri
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