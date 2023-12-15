VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kassam Tugayları görüntüleri paylaştı: Gazze'de işgalci İsrail ordusu böyle vuruldu
Asgari ücret ve emekli maaşına ilişkin kritik açıklama: Zam oranı için rakam verdi
İsrail'le ticaret yüzde 48 azaldı: Bakan Bolat rakamları tek tek açıkladı
İki bakanlığın 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
BM'den İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darp etmesine tepki
İşgalci güçler AA muhabirini darp etmişti: İngiltere İsrail'i kınamaktan kaçındı
15 Aralık 2023 Cuma 23:08:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 23:08:00

Kassam Tugayları görüntüleri paylaştı: Gazze'de işgalci İsrail ordusu böyle vuruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'De işgalci İsrail güçlerine düzenlenen saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlenen saldırı anlarına ve ele geçirilen mühimmatlara ait görüntüleri yayınladı.

SON 5 GÜNDE 100'DEN FAZLA İSRAİL ASKERİ ARACI HEDEF ALINDI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 5 günde Gazze Şeridi'nde 100'den fazla İsrail askeri aracının vurulduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 70. gününde, sahada yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

ABD'nin, İsrail'e, sanki dünyanın en büyük devletlerinden biriyle savaşıyormuş gibi havadan destek köprüsü kurduğunu ifade eden Ebu Ubeyde, buna rağmen Filistinli direniş güçlerinin İsrail güçlerinin saldırılarına karşı koymaya devam ettiğini belirtti.

Son 5 gün içinde Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi, Eş-Şucaiyye ve Ez-Zeytun mahalleleri ile Şeyh Rıdvan bölgesinde ve güneydeki Han Yunus'ta 100'den fazla askeri aracı hedef aldıklarını, İsrail piyade güçlerine pusu kurduklarını aktaran Ebu Ubeyde, bu süreçte çok sayıda İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

"ÇATIŞMALAR İSRAİL GÜÇLERİNİN ZAYIFLIĞINI GÖSTERDİ"

Direniş güçlerinin 70 gün sonra hala elleri tetikte beklediğini dile getiren Ebu Ubeyde, İsrail güçleriyle girilen çatışmalarda, bu güçlerin ne kadar "korkak, zayıf ve ahlaksız" olduğunu gördüklerini ifade etti.

İsrail'in, askerlerine değil teknolojiye ve gelişmiş silahlara güvendiğini belirten Ebu Ubeyde, "Bu askerler gerçekle yüzleştikleri anda kaçıyor, çığlık atıyor ve çocuk gibi yardım istiyor. Bizim mücahitlerimiz ise onları avlıyor." dedi.

İsrail askerlerinin verdiği kayıpların, Tel Aviv yönetiminin açıkladığından kat kat fazla olduğunu söyleyen Ebu Ubeyde, "İsrail'in ölü ve yaralı sayısını gizlemesi beklenen bir durumdur zira düşman her savaşını yalan ve dezenformasyon üzerine kurmuştur." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılara da değinen Ebu Ubeyde, Filistin halkının ve direniş güçlerinin görevinin, işgalciye karşı her yolu kullanarak direnmek olduğunu kaydetti.

Filistin halkının bir bütün olduğunu ve topraklarından gitmeyeceğini vurgulayan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsraillilerin gideceğini ifade etti.

Etiketler : gazze saldırıları israil işgali üyelerinin videoları
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX