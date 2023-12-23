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23 Aralık 2023 Cumartesi 20:13:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 20:13:00

Kassam Tugayları, Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu

Kaynak: AA

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok sayıda İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 İsrail askerinin RPG roketiyle hedef alınarak öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Han Yunus'un doğusunda da "Yahalom" adlı özel harekat birliğinden 5 İsrail askerinin tünellerden birine çekilerek, tünelin havaya uçurulması sonucu askerlerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cuhr ed-Dik bölgesinde İsrail ordusuna ait 4 cipin pusuya düşürülerek antipersonel ve antitank bombalarıyla hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu saldırıda öldürülen İsrail askerlerinin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırı yerine gelen bir İsrail tankının da "Yasin-105" roketiyle imha edildiğine yer verilen açıklamada, saldırı bölgesindeki kurtarma ve tahliye güçlerinin roket sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındı belirtildi.

İsrail'e ait helikopter ve ambulansların ölüleri bölgeden taşıdığı aktarılan açıklamada, Han Yunus şehrinin kuzeyinde de İsrail'e ait bir askeri personel aracının "Yasin-105" roketiyle hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : Hamas İsrail askerleri Gazze saldırısı İzzeddin el-Kassam Tugayları
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