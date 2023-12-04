Kassam Tugayları açıkladı: İsrail'e ait 10 askeri aracı hedef aldık

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabahtan itibaren Gazze kentinin doğusunda Yasin 105 roketleriyle Siyonistlere ait 5 tank ve 5 zırhlı personel taşıyıcıyı hedef aldık." denildi.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İsrail'in Gazze Şeridi yakınındaki Magen yerleşim birimindeki düşman birliklerine roket saldırısı düzenlendiği, Nirim yerleşim biriminin ise 114 mm kısa menzilli "Rucum" füze sistemiyle bombalandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazze kentinin Şeyh Rıdvan bölgesinde çok sayıda düşman askerinin sıfır mesafeden etkisiz hale getirildiği ve savaşçılarının üslere sağ salim döndüğü" ifade edildi.