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04 Aralık 2023 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 16:45:00

Kassam Tugayları açıkladı: İsrail'e ait 10 askeri aracı hedef aldık

Kaynak: AA

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail'e ait 10 askeri aracı hedef aldığını açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabahtan itibaren Gazze kentinin doğusunda Yasin 105 roketleriyle Siyonistlere ait 5 tank ve 5 zırhlı personel taşıyıcıyı hedef aldık." denildi.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İsrail'in Gazze Şeridi yakınındaki Magen yerleşim birimindeki düşman birliklerine roket saldırısı düzenlendiği, Nirim yerleşim biriminin ise 114 mm kısa menzilli "Rucum" füze sistemiyle bombalandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazze kentinin Şeyh Rıdvan bölgesinde çok sayıda düşman askerinin sıfır mesafeden etkisiz hale getirildiği ve savaşçılarının üslere sağ salim döndüğü" ifade edildi.

Etiketler : KASSAM TUGAYLARI İSRAİL HEDEF TANK HAMAS
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