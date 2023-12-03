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03 Aralık 2023 Pazar 17:03:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 17:03:00

Kassam Tugayları açıkladı! İsrail askerlerine nokta saldırı

Kaynak: AA

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi merkezinde 60 İsrail askerinin mevzilendiği bir noktayı hedef aldıklarını duyurdu. Son olarak Kassam Tugayları'ndan yeni bir açıklama daha geldi. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mücahitlerimiz bugün şafak vaktinde, Gazze Şeridi merkezinde bulunan Cuhr ed-Dik bölgesinin doğusunda çadırlarda mevzilenen 60 işgalci askerinin bulunduğu noktayı dairesel şekilde 3 adet anti-personel patlayıcı yerleştirerek saat 0430'da patlattı." ifadelerine yer verildi.

Kassam üyelerinin patlama sonrası bölgeye gittiği ve askerleri ikinci kez hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Mücahitler, çok sayıda işgal askerini öldürdükten sonra güvenli bir şekilde mevzilerine çekildi." sözlerine yer verildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

"İSRAİL ASKERLERİNİ VE ARAÇLARINI HEDEF ALDIK"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Deyr Belah'ın doğusunda (İsrail'e ait) 5 askeri aracı 'Yasin 105' roketleriyle ve patlayıcılarla hedef alarak, 3'ünü tamamen imha ettik. Beyt Hanun'da bir binada bulunan İsrail özel kuvvetini 'RPG' roketiyle hedef aldık ve çok sayıda askerini etkisiz hale getirdik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Beyt Lahiya'da 2 İsrail tankının "Yasin 105" roketiyle, Han Yunus'un kuzeyinde İsrail'e ait "D9" buldozerinin "Tandem başlıklı Yasin 105" roketiyle ve Han Yunus'un kuzeyinde İsrail'e ait bir tank ve personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

BİR GRUP İSRAİL ASKERİ PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Kassam Tugaylarının açıklamasında, Beyt Lahiya'nın doğusunda İsrail askerlerinin bulunduğu bir tünelin girişinin mayınlarla bubi tuzağı kurulduktan sonra havaya uçurulduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

Etiketler : Hamasın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Gazze Şeridi İSRAİL
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