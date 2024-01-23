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Kassam Tugayları, 21 İsrailli askerin öldürüldüğü saldırının ayrıntılarını açıkladı
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23 Ocak 2024 Salı 23:23:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 23:23:00

Kassam Tugayları, 21 İsrailli askerin öldürüldüğü saldırının ayrıntılarını açıkladı

Kaynak: AA

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir İsrail askeri gücünü hedef aldığı ve 21 askerin öldürüldüğü saldırının ayrıntılarını açıkladı.

Kassam Tugaylarından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kassam savaşçılarının, Megazi Kampı'nın doğusunda, İsrail güçlerinin bulunduğu bir evi antipersonel füzesi ile hedef aldıkları bilgisi verildi.

Füze saldırısı sonucu evin içinde bulunan cephane de patladı ve ev havaya uçuruldu. Aynı zamanda İsrail güçlerine ait bir tank da 105 milimetrelik Yasin tanksavar roketleriyle imha edildi.

Kassam Tugaylarının açıklamasına göre direnişçiler ayrıca yakın bir bölgede bulunan İsrail askerlerinden oluşan başka bir grubu da hedef aldı ve bir mayın tarlasını patlattı. Saldırıda İsrail askerlerinin tümü öldürüldü veya yaralandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtmişti.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Etiketler : Hamas saldırısı İzzeddin el-Kassam El-Megazi Mülteci Kampı
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