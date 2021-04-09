09 Nisan 2021 Cuma 08:22:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 08:22:00
"Kaşıkçı, Selman'ın hiç silemeyeceği leke"
ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'de yayımlanan “Suudi Veliaht Prens'in geçmişi, vizyonunu yurt dışına satmayı zorlaştırıyor” başlıklı haberde, uluslararası alanda Selman'ın “sicilinden silemeyeceği iki leke olduğu” belirtildi.
Bloomberg'in yayımladığı haberde bunlardan birinin Yemen savaşı, diğerinin 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti olduğu anımsatıldı. ABD'nin yeni yönetiminin Selman'a tavır sergilemesinin Selman'ın ekonomik dönüşüm planını baltalayabileceği de kaydedildi.
- "Kaşıkçı, Selman'ın hiç silemeyeceği leke"
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