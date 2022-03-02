"Ağır kayıplar verdirdik"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kaynakları, 95. Taarruz Tugayı'nın 1 Mart'ta Donetsk bölgesindeki ayrılıkçıların elinde olan Gorlovka kentine bir saldırı başlattığını duyurdu.

Açıklamada Ukrayna askerlerini şehre girdiği ve bölgedeki Rus güçlerine önemli kayıplar verdirdiği ileri sürüldü.

Aynı zamanda Donetsk bölgesindeki bir diğer kent olan Horlivka'ya da saldıran Ukrayna ordusunun, geri çekildiği belirtildi.

Daha önce, Ukrayna ordusunun Horlivka'nın kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.