"Ağır kayıplar verdirdik"

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02 Mart 2022 Çarşamba 13:53:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 13:53:00

Karşı saldırıya geçtiler: Rus güçlerine ağır kayıplar verdirdi

Kaynak: Star Gazetesi

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Ukrayna askerleri, 2014 yılından bu yana Donetsk bölgesindeki ayrılıkçıların elinde olan Gorlovka kentinde, Rus güçlerine saldırıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kaynakları, 95. Taarruz Tugayı'nın 1 Mart'ta Donetsk bölgesindeki ayrılıkçıların elinde olan Gorlovka kentine bir saldırı başlattığını duyurdu.

Açıklamada Ukrayna askerlerini şehre girdiği ve bölgedeki Rus güçlerine önemli kayıplar verdirdiği ileri sürüldü.

Aynı zamanda Donetsk bölgesindeki bir diğer kent olan Horlivka'ya da saldıran Ukrayna ordusunun, geri çekildiği belirtildi.

Daha önce, Ukrayna ordusunun Horlivka'nın kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Etiketler : Ukrayna Silahlı Kuvvetleri RUSYA SALDIRI
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