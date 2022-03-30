VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor
Rusya Toçka-U füzesiyle vuruldu
Kardeş ülkeye hadsiz tehdit! Uluslararası arama kararı çıkartıldı
BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 4 milyona ulaştı
'Sözleşmesindeki madde gereği isterse takimla çalişir'
Başkan Erdoğan kadim Türk İslam şehrini gezdi
Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi
Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürmesine rağmen tedbirler kaldırılıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye ile Özbekistan arasında daha güçlü bir ilişki inşa ...
Ukrayna'dan Rusya açıklaması
ABD'den Putin'e mesaj
KIZILELMA'nın sahalara çıkışı ne anlama geliyor?
Bu toprakların gururu
Rus birlikleri için çarpıcı iddia
Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Türkiye'nin rolü ne oldu?
Kapıkule ve Sarp sınır kapılarındaki operasyonlarda kaçak kürk ve post ele geçirildi
BIST 50'de açığa satışa yukarı adım sürüyor
Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 300 asker, 131 uçak, 131 helikopter ve 605 tankını kaybetti
İsrail'de silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü
Yunan vandallığı camiye uzandı
İngiltere: Rus birlikleri dönmek zorunda kaldı
Alkışlar Başkan Erdoğan'a
Ballı ihaleye temel atmış!
Okuma tutkusuna kitap dayanmıyor
30 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00

Azerbaycan'ı nükleer silahla tehdit eden Rus milletvekiline uluslararası arama kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Başsavcılığı, petrol yataklarını nükleer silahla tehdit eden Rus milletvekili Mihail Delyagin'le ilgili INTERPOL aracılığıyla uluslararası arama kararı çıkartıldığını bildirdi.

Azerbaycan'ın petrol yataklarını nükleer silahla vurulmasını öneren, bu konuda sosyal medya hesabından anket gerçekleştiren Rusya Federasyonu Milletvekili Mihail Delyagin hakkında uluslararası arama kararı çıkartıldı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Delyagin hakkında "saldırgan bir savaş başlatmaya yönelik açık çağrıda bulunma", "silah kullanarak terörizm yapma tehdidinde bulunma", "ulusal, ırksal, sosyal veya dini kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hakkında gıyabi tutuklanma kararı verilen Delyagin'le ilgili INTERPOL aracılığıyla uluslararası arama kararı çıkartıldığı bildirildi.

Açıklamada, bir dizi ortak ülkenin yetkili makamlarına, Delyagin'in bu ülkelerin topraklarına girdiğinde derhal gözaltına alınmasını ve Azerbaycan'a teslim edilmesini sağlamak için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Delyagin, katıldığı bir televizyon kanalında Azerbaycan'ı, "proxy devlet" olarak nitelendirmiş, petrol ve doğalgaz yataklarını nükleer silahla vurarak "Azerbaycan'ın cezalandırılmasını" önermişti.

Rus milletvekili ayrıca Telegram hesabında, Azerbaycan petrol endüstrisini yok etmek için taktik nükleer silah kullanmanın doğru olup olmayacağı yönünde bir anket başlatmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Delyagin'in Azerbaycan'a yönelik ifadelerinin Moskova yönetiminin çizgisiyle hiçbir durumda bağdaşmadığını açıklamıştı.

Tepkiler üzerine Delyagin, ifadelerinden dolayı özür dilemişti.

Etiketler : Azerbaycan Başsavcılığı Delyagin Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Telegram hesabı
Mücevher Hadise'si

Mücevher Hadise'si
Projeleri okuyor

Projeleri okuyor
Yeni proje heyecanı

Yeni proje heyecanı
Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku

Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku
Tilbe'ye yeni suç duyurusu

Tilbe'ye yeni suç duyurusu
Tamamen arabesk

Tamamen arabesk
Arena'da ilk konser

Arena'da ilk konser
At kuyruklu Sibel

At kuyruklu Sibel
Baba acısını takipçileriyle paylaştı

Baba acısını takipçileriyle paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER