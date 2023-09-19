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19 Eylül 2023 Salı 12:49:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 12:49:00

Kardeş ülke Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama, operasyonda siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiği bildirildi.

PEŞ PEŞE PATLAMALAR CAN ALDI

Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi, bugün yerel saatle 03.45 sıralarında Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa karayolunda çalışma yürüten karayolları devlet dairesine ait bir aracın geçişi sırasında tanksavar mayının infilak etmesi sonucu 2 kurum çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu olayın ardından olay yerine giden polis aracının geçişi sırasında mayın patladı.

Patlama sonucu 4 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Etiketler : Karabağ antiterör savunma operasyonu Anayasal yapı yeniden Azerbaycan
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