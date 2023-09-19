Kardeş ülke Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
Kaynak: AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama, operasyonda siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiği bildirildi.
PEŞ PEŞE PATLAMALAR CAN ALDI
Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi, bugün yerel saatle 03.45 sıralarında Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa karayolunda çalışma yürüten karayolları devlet dairesine ait bir aracın geçişi sırasında tanksavar mayının infilak etmesi sonucu 2 kurum çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Bu olayın ardından olay yerine giden polis aracının geçişi sırasında mayın patladı.
Patlama sonucu 4 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
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