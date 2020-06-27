Yunanistan yine Türkiye'ye karşı sinsi bir oyun peşinde

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27 Haziran 2020 Cumartesi 13:12:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 14:38:00

Kardak krizinin mimarı başkandan, Miçotakis'e insanlığa sığmayan Türkiye teklifi

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Kardak krizinin mimarlarından Kelemez (Kalymnos) Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e kirli bir öneride bulundu. Diakomichalis, Miçotakis'e hitaben kaleme aldığı mektupta, "Türk TIR'larını ülkeye alalım, kontrol bahanesiyle bekletip ürünleri bozalım" diye yazdı. Diakomichalis'in mektubunda Ayasofya hazımsızlığı da dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye ile Yunanistan'ı krizin eşiğine getiren, Kardak Adası'na Yunan bayrağını dikerek "Kardak Krizi"nin doğmasına neden olan aktörlerden şimdiki Kelemez (Kalymnos) Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e hitaben kaleme aldığı mektupta kirli bir öneriye yer verdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, "Egnatia Otoyolundaki Türk TIR'lara Fren" başlığıyla yer alan mektupta Yunanistan'a ihracat yapan Türk firmalarının ürünlerini taşıyan Türk TIR'larının İpsala Hudut Kapısı'ndan Yunanistan'a giriş yaptıktan sonra devam ettikleri Egnatia otoyolunda kontrol bahanesiyle durdurulmalarını, bekletilmelerini ve ürünlerinin bozulmasının sağlanmasını tavsiyesi yer aldı.

AYASOFYA RAHATSIZLIĞI

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin meşru haklarını savunmasına uluslararası hukuk tezlerine dayandırarak karşı çıkamayan Yunanistan, bu kez de kamuoyunun dikkatini akılalmaz bir öneriye yöneltti. "kostasxan.blogspot. com"da Başbakan'a hitaben yazılan mektupta Türkiye'ye yönelik saldırgan ifadeler de yer aldı.

Diakomichalis, Ayasofya'da Kur'an okunmasından rahatsızlığını "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta Ayasofya'da Kuran'ın okunması acaba sonuçta, çok da önemli değil miydi ve Erdoğan'ın tahriklerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı sert açıklamada bulunmamalı mıydı?" dedi.

KARDAK KRİZİNİN MİMARI

Kilimli (Kalimnos) Adası eski Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis, görevde olduğu 1989-96 yılları arasında, o dönem Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıkları'na çoban gönderip keçi beslettirmişti.

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