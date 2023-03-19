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19 Mart 2023 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 11:45:00

Karadağ'da seçmenler, ülkenin 8. cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gitti

Kaynak: AA

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Balkan ülkesi Karadağ'da ülkenin 8. cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Ülkenin 1990'da çok partili sisteme geçmesinin ardından 8'incisi yapılan cumhurbaşkanı seçiminde 542 bin 154 kayıtlı seçmen, ülke genelinde açılan sandıklarda yerel saatle 07.00-20.00'de oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı olmak için biri kadın 7 adayın yarıştığı Karadağ'da halk 8'inci cumhurbaşkanını seçecek.

Seçmenler, cumhurbaşkanlığı yarışına katılan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi'nden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Demokratik Cephe (DF) liderlerinden Andrija Mandic, Sosyal Demokrat Partinin (SDP) kadın milletvekillerinden Draginja Vuksanovic Stankovic, Demokratik Karadağ Genel Başkanı Aleksa Becic, Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic, Karadağ Birliği Başkanı Goran Danilovic ve sosyal medya fenomeni bağımsız Jovan Jodzir Radulovic arasında seçim yapacak.

Seçim öncesi anketleri, ülkede daha önce 6 kez başbakanlık, 2 kez de (1997-2003 ve 2018-2023) cumhurbaşkanlığı yapan, Batı yanlısı politikasıyla bilinen 61 yaşındaki Djukanovic ile ülkedeki Sırpların adayı Mandic'i en güçlü isimler olarak gösteriyor.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday, 2 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin 5 yılda bir yapıldığı ülkede, seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısı açıklanması bekleniyor.

Etiketler : karadağ cumhurbaşkanı seçim oy kullanma

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