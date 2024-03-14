VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrailli komutandan Netanyahu'ya sert tepki
Hamas'tan Gazze'deki aşiretlere övgü
Hollanda'da hükümet krizi
Karadağ'da deprem
TikTok video yüklemeden para kazandıracak
Glokoma karşı "göz tansiyonunu ölçtürün"
14 Mart 2024 Perşembe 07:18:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 07:18:00

Karadağ'da deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında yerel saatle 04.06'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karadağ Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumu, merkez üssü Niksic'in 32 kilometre kuzeybatısı, Bosna Hersek sınırı yakınındaki Pluzine bölgesi olan depremin büyüklüğünün 5,4 olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Depremin Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.

Etiketler : karadağ deprem Niksic
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX