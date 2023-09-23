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23 Eylül 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 14:45:00

Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi

Kaynak: AA

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Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili "zafer anıtı" olarak kullandığı, işgal döneminde Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, Bakü'ye getirildi.

Bulunduğu yerden kaldırılarak dün Bakü'ye gönderilen tank, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ele geçirdiği silah ve zırhlı araçların sergilendiği "Savaş Ganimetleri Parkı" diye isimlendirilen açık hava müzesine yerleştirildi.

Çok sayıda Azerbaycanlı bir zamanlar işgalin sembolü olan tankı görmek için Savaş Ganimetleri Parkı'na geldi.

Azerbaycanlılar, 442 numaralı tankın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Söz konusu tank, 1. Karabağ Savaşı'nda Şuşa'nın Ermenistan güçlerince işgali öncesinde Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Albert Agarunov tarafından vurulmuş, savaş sonrasında Ermeniler tankı "zafer"lerinin sembolü anıt haline getirmişti.

Hazar Denizi kıyısında 5 hektar alana kurulu "Savaş Ganimetleri Parkı" gerçek bir savaş alanını anımsatıyor. Alanda, 2. Karabağ Savaşı'nda imha edilen ve çalışır durumda ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcılar ve diğer araçlar sergileniyor.

Etiketler : azerbaycan karabağ ermeni tank sembol
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