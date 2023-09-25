Karabağ'da yakıt deposu patladı: Can kaybı var
Kaynak: İHA
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde yakıt deposunda patlamada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
zerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde yakıt deposunda patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin içişleri bakanı yaptığı açıklamada, yakıt deposunun Hankendi-Askeran arasındaki yolun yakınında bulunduğunu belirterek, patlamada ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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