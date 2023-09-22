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22 Eylül 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 11:45:00

Karabağ'da silah bırakan Ermeniler için af öngörülüyor

Kaynak: TRT Haber

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Karabağ'da silah bırakan Ermeniler için af öngörüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'da silah bırakan Ermeniler için af öngörüldüğünü duyurdu.

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Etiketler : hikmet hacıyev azerbaycan karabağ ermeni af
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