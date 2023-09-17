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17 Eylül 2023 Pazar 18:45:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 18:45:00

Karabağ'da Ermenistan provokasyonları arttı

Kaynak: AA

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Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları son iki ayda arttı

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, temmuzda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenilerce gerçekleştirilen 28 provokasyon kayıtlara geçerken, ağustosta bu rakam 45'e, eylülde ise 61'e yükseldi.

Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri, quadcopter ve İHA kullanımı gibi tüm provokasyonlar Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

Etiketler : karabağ azerbaycan ermenistan provokasyon
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