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19 Eylül 2023 Salı 11:39:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 11:39:00

Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu

Kaynak: AA

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Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğu bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi.

    Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi.

    Açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

    Etiketler : Karabağ mayın patlaması Azerbaycan şehit polisleri yasa dışı Ermeni güçleri
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