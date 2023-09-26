Karabağ'da patlama! 290'ı yaralı, 20 kişi hayatını kaybetti

Karabağ'da benzin depolama alanında patlama! 290'ı yaralı, 20 kişi hayatını kaybetti
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama 20 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin yaralandığı açıklandı.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.
Patlama 20 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin yaralandığı açıklandı.
Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.
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