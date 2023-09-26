VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu
Karabağ'da patlama! 290'ı yaralı, 20 kişi hayatını kaybetti
PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimleri püskürtüldü
'İnegöl Terkinler Çetesi' elebaşı yakalandı
Türkevi'nde yatırım resepsiyonu düzenlendi
26 Eylül 2023 Salı 09:18:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 09:18:00

Karabağ'da benzin depolama alanında patlama! 290'ı yaralı, 20 kişi hayatını kaybetti

ABONE OL

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama 20 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.

Patlama 20 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.

Etiketler : azerbaycan karabağ patlama
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX