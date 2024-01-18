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18 Ocak 2024 Perşembe 11:34:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 11:34:00

Kar fırtınası 40 can aldı

Kaynak: IHA

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ABD'de etkili olan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana 9 eyalette en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava dalgası, hayatı felç etti.

Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan ve karla kaplanan yollarda trafik kazaları yaşandı.

ABD medyasına göre Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, New York, Oregon, Pensilvanya, Tennessee ve Wisconsin eyaletinde 12 Ocak'tan bu yana olumsuz hava hava şartları nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti. En çok can kaybı 14 ile Tennessee'de kayıtlara geçti.

Yarından itibaren ülkenin batısından doğusuna kadar daha fazla kar yağışı beklendiği ve donma riskinin artacağı konusunda uyarda bulunuldu.

Etiketler : abd kar fırtınası can kaybı
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