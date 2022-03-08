Kar altında zorlu tahliye! Ateşkes sağlanan 5 kentte siviller göç yolunda

Ukrayna`da ilan edilen geçici ateşkes kapsamında Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mariupol`den sivillerin tahliyesi sürüyor.

Moskova saati ile 10.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes kapsamında sivillerin Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden daha güvenli bölgelere tahliyesi, Rus güçlerin belirli aralıklarla ateşkesi ihlal etmesine ve kar yağışının neden olduğu zorluklara rağmen devam ediyor.

Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tahliyeleri tam güvenlikli olmamasına rağmen güçlüklerle sürdürdüklerini söyledi.

Zhyvytskyy, tahliye için çok sayıda otobüs tahsis ettiklerini, engellilere, yaşlılara, hamile kadınlara öncelik tanıdıklarını vurguladı.

Tahliye süreçleriyle ilgili çekilen görüntülerde, insanların çok az eşya ile otobüslerle taşındığı, bazı insanların ise yürüyerek yaşadıkları yerleri terk ettiği görülüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanları da şehirlerini tek eden insanlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Ailesi ilerleyen Rus birliklerinden kaçan bir polis memuru oğluna sarılarak veda etti.