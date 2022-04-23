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23 Nisan 2022 Cumartesi 22:06:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 22:26:00

Kaplumbağaların 'gönüllü annesi' Kaptan June yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda deniz kaplumbağalarına gönüllü annelik yapan June Haimoff (Kaptan June) 100 yaşında hayatını kaybetti.

June Haimoff'un isminin verildiği Kaptan June sokaktaki evinden alınan cenazesi Dalyan Merkez Camisi'ne getirilerek helallik alındı.

2011'de Türk vatandaşı olan Haimoff'un cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra tekneyle Dalyan kanalından Çandır Mahallesi'ne götürüldü.

Kaptan June'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Köyceğiz Çandır Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Orhan Yükselen, bölgede doğanın ve kaplumbağaların korunması açısından mücadele veren örnek bir kişiyi kaybettiklerini söyledi.

Dernek üyesi Murat Demirci de Kaptan Jun'un hayatının büyük bir kısmını Dalyan'da doğanın ve kaplumbağaların korunmasına adadığını belirterek "Vasiyeti gereği ve aynı zamanda bir Türk vatandaşı olarak vefatından sonra burada gömülmek istendiğini avukatından öğrendik. Onun için buradayız." dedi.

İlk kez 1975'te teknesiyle Köyceğiz ilçesindeki Ekincik Koyu'na gelen Haimoff, daha sonra tatilini geçirmek için sürekli bu bölgeyi tercih etti. 1986'da İztuzu Plajı'ndaki barakasında ve teknesinde yaşamaya başlayan Haimoff, bu sürede plaja yumurta bırakmak için gelen caretta carettaların korunmasında önemli rol oynadı.

Uzun yıllar deniz kaplumbağalarına adeta "gönüllü annelik" yapan Haimoff, bölgede yaşayan insanlar tarafından da "Kaptan June" olarak tanınıyor. June, isminin verildiği Dalyan'daki Kaptan June Sokak'taki evinde yaşamını sürdürüyordu.

Kaptan June, 2011'de Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfını kurmuştu.

İngiltere kraliyet ailesince 2011'de "kraliyet nişanı" verilen Kaptan June, ilerlemiş yaşına rağmen caretta carettalarla ilgili bilgilerini kitapta toplayarak insanlarla paylaştı.

Haimoff, katıldığı toplantılarda, "Afrika'da, İran'da, Amerika'da da yaşadım. Buralarda güzel bir hayatım vardı. Fakat en güzel yeri, en güzel hayatı Dalyan'da buldum. Allah'a binlerce kez teşekkür ediyorum." açıklamalarında bulunuyordu.sağlam temel üzerine her alanda örnek nitelikte daimi ve güçlü bir ortaklık yükselecektir."

Etiketler : June Haimoff Afrika iran
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