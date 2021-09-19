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19 Eylül 2021 Pazar 21:32:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 21:32:00

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ faaliyete geçti

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki yanardağ aktif duruma geçti. Yanardağın faaliyete geçmesiyle bölgedeki El Paso yerleşim yerindeki 350 kişi tedbir amacıyla evlerinden uzaklaştırıldı.

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da bugün yerel saatle 16.10'dan itibaren yanardağın faaliyete geçtiği açıklandı.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.

350 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yanardağın faaliyete geçmesiyle bölgedeki El Paso yerleşim yerindeki 350 kişinin tedbir amaçlı evlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

BAŞBAKAN SANCHEZ ABD ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ilk elden çalışmaları yerinde görmek için La Palma'ya gittiğini" kaydetti.

La Palma, Kanarya Adaları grubundaki en aktif volkanlardan biri olarak biliniyor.

Etiketler : Kanarya yanardağ faaliyeti İspanya
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