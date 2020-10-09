Kanada'nın skandal Türkiye kararına bir tepki daha: Oyununa gelmeyin

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09 Ekim 2020 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 08:52:00

Kanada'daki Türk toplumundan hükümete "Dağlık Karabağ" çağrısı: Ermeni diasporasının oyununa gelmeyin

Kaynak: AA

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Kanada'daki Türk toplumuna ait sivil toplum kuruluşları, yayımladıkları bildirilerle, Kanada Hükümetine, "Ermeni diasporasının oyununa gelmeyin" çağrısında bulundu. açıklamada, 'Kanada'daki Ermeni diasporası, propaganda yöntemleriyle Ottawa yönetimini etkilemeye çalışıyor. Esasen Güney Kafkasya'daki istikrarsızlığın kaynağı Ermenistan'dır. Kanada'nın Türkiye ile ilişkilerinde NATO müttefikliğine yakışır şekilde hareket etmesi ve Dağlık Karabağ ihtilafına yönelik tutumunu gözden geçirmesi gerekir.' ifadesi kullanıldı.

Kanada'daki Türk toplumuna ait sivil toplum kuruluşları, yayımladıkları bildirilerle, Kanada Hükümetine Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki "Dağlık Karabağ" krizinde Ermeni diasporasının oyununa gelmeme çağrısında bulundu.

Merkezi Toronto'da bulunan Kanada Türk Boyları Asamblesi (Turkic Assembly of Canada), Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı.

Ermenistan'n 30 yıldır devam eden saldırgan tavrının bölge istikrarına en büyük tehdidi oluşturduğunu belirten ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne kuvvetli destek ifade eden Kanada Türk Boyları Birliğince yayımlanan bildiride, Kanada'nın Türkiye'ye askeri malzeme ihracatını askıya almasından duyulan rahatsızlık vurgulanarak, Türk ve Türk kökenli nüfusun Kanada'dan saldırgan tarafı ödüllendirmek yerine barışa katkı sağlamasını beklediği bildirildi.

Bildiride, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tuttuğu ve 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yerinden edilmiş durumda bulunduğu hatırlatılarak, Kanada'nın Ermenistan'ın derhal bu topraklardan geri çekilmesini sağlayacak çözüme katkı vermesi istendi.

Ermenistan'ın saldırılarıyla Azerbaycan'ın enerji altyapısına zarar vermeyi hedeflediğine dikkat çekilen bildiride, Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya bağlanan enerji nakil hatlarının güvenliğinin de bu saldırılar nedeniyle tehdit altında bulunduğuna dikkat çekildi.

- "ERMENİ DİASPORASININ OYUNUNA GELMEYİN"

Öte yandan merkezi Ottawa'da bulunan Kanadalı Türkler Konseyi de (Council of Turkish Canadians-CTC) yaptığı açıklamayla, Kanada Hükümetini Ermenistan-Azerbaycan arasındaki krizde, NATO müttefikliği ruhuna uygun tavır almaya çağırdı.

Açıklamada, "Kanada'daki Ermeni diasporası, propaganda yöntemleriyle Ottawa yönetimini etkilemeye çalışıyor. Esasen Güney Kafkasya'daki istikrarsızlığın kaynağı Ermenistan'dır. Kanada'nın Türkiye ile ilişkilerinde NATO müttefikliğine yakışır şekilde hareket etmesi ve Dağlık Karabağ ihtilafına yönelik tutumunu gözden geçirmesi gerekir. Türkiye Azerbaycan'ı desteklerken mevcut çatışmada taraf değildir. Kanadalı Türkler Konseyi (CTC), Kanada Hükümetine, Ermenilerin bu kışkırtıcı taleplerini görmezden gelmelerini tavsiye ediyor. Ermeni diaspora örgütleri Türkiye karşıtı bir yanlış bilgilendirme kampanyası başlatarak ve etnik lobi faaliyetleri yürüterek NATO dayanışmasını ve bütünlüğünü baltalıyor ve bu nedenle Kanada'nın ulusal çıkarlarına zarar veriyor." denildi.

- KANADA İHRACAT İZNİNİ ASKIYA ALDI, ANKARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiasıyla ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduklarını belirtmişti.

Kanada'nın aldığı karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı ise Kanada'nın Azerbaycan'ın 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklamasının bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

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