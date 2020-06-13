  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
19 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pekin'de yeni dalga paniği
TIR, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a çarptı!
Koruma altındaki geyikböceği Diyarbakır'da görüldü
Kocaeli'de feribot seferleri normale dönecek
TCMB'den faiz oranı tespiti
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Galatasaray Çaykur Rizespor'a konuk olacak
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü
LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı! Sınav yerlerini öğrenmek için tıklayınız
Türkiye, Libya'da küresel tezgahı bozdu: Dünyaya ders verdik
İletişim Başkanlığı paylaştı! Haritadaki yeri ilk defa gösterildi
İngiltere'de devam eden protestoların ortasında aşırı sağ da sokağa iniyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim
Yeni tip koronavirüsten fazla can aldı
Trump'tan seçim sorusuna çok konuşulacak cevap
Dikkat çeken çağrı: Türkiye gibi yönetilmek istiyoruz
Çaresizlik itirafı: Türkiye ve Rusya'nın gösterisini izliyoruz
İsrail'de 'bu kadarına da pes' dedirten olay! Kovid-19 torpili
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti
BM'den Libya'daki toplu mezarlarlar için kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı
Beyaz Saray, sosyal medya kararnamesini basına sızdıran kişinin kovulduğunu açıkladı
BM, Kongo'dan Dubai'ye uzanan altın kaçakçılığı ağını belgeledi
"Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa sürüklenmeyeceğiz"
Toronto'daki camilerde Kovid-19 salgını sonrası ilk Cuma namazı kılındı
13 Haziran 2020 Cumartesi 08:41:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 08:41:00

Kanada'nın British Columbia eyaletinde ''aşırı doz uyuşturucu'' Kovid-19'dan fazla can aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kanada'nın British Columbia eyaletinde aşırı doz uyuşturucu kullanımından sadece mayısta 170 kişinin öldüğü ve bunun, yılın beş ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısından fazla olduğu bildirildi.

British Columbia Sağlık Bakanlığınca hazırlanan rapora göre, geçen mayısta 170 kişi aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldü.

Bunun, bu alanda eyalet tarihinde kaydedilen en yüksek rakam olduğu vurgulanan raporda, 2020'de şu ana kadar aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısının ise 554 olduğu belirtildi.

Raporda, bu nedenle yaşamını yitirenlerin sayısının ocakta 77, şubatta 76, martta 113, nisanda da 118 olduğu açıklandı.

KOVİD-19'U GERİDE BIRAKTI

Öte yandan, Bakanlığın verilerine göre, bölgede virüsün görülmeye başladığı günden 31 Mayıs'a kadar toplam 164 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk vakaların ocakta görülmeye başladığı eyalette, ilk Kovid-19 ölümü martta kaydedildi. Virüs nedeniyle martta 24, nisanda 87, mayısta ise 53 kişi öldü.

Rapora göre, uyuşturucu kurbanlarının 119'u aşırı dozda fentanil nedeniyle ölürken, geri kalanların otopsilerinde de aşırı derecede yüksek sentetik opioid konsantrasyonları saptandı.

İlk kez 1950'lerin başında Belçika'da tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, tıpta morfinden 80 kat, meperidinden 500 kat daha daha güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. Polis kayıtlarına göre, British Columbia eyaleti genelinde, Çin'den yasa dışı yollarla getirilen sahte fentanil nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER