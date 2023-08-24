VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye uçuşunda bomba paniği
İstanbul'da dron destekli denetim
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 10'uncu haftaya taşıdı
Fukuşima santralinin işletmecisi ithalat yasağından zarar görenlere tazminat ödeyecek
Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi
Prigojin'den sonra Wagner nereye?
24 Ağustos 2023 Perşembe 12:27:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 12:27:00

Kanada'dan Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar

Kaynak: AA

ABONE OL

Kanada, Rusya'nın askeri-endüstriyel sektörünün yanı sıra finans ve nükleer sektörleriyle doğrudan bağlantısı olan 4 kişi ve 29 kuruluşa ek yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Kanada Hükümetinden yapılan açıklamada, yaptırımların Rusya'ya yönelik Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri'nin bir parçası olduğu ve "Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgaline ortak olanları hedef aldığı" belirtildi.

Rusya'nın askeri-endüstriyel, finans ve nükleer sektörleriyle doğrudan bağlantısı bulunan 4 kişi ve 29 kuruluşa ek yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

Yaptırım uygulananlar arasında "17 Temmuz 2014 tarihinde Malezya Havayollarına ait MH17 uçağının Ukrayna'nın doğusu üzerinde uçarken düşürülmesiyle bağlantılı olan 53. Uçaksavar Füze Tugayının komutanı bir Rus Silahlı Kuvvetleri albayının" da bulunduğu bildirildi.

Yaptırım uygulanan şirketlerin, havacılık, denizcilik ve özel nükleer ekipman gibi hem sivil hem de askeri kullanıma yönelik ürünler geliştirdiğinin, bu şirketler arasında "Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali sırasında" Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kullandığı silahları üreten "Promtekhnologiya LLC" isimli şirketin de bulunduğunun altı çizildi.

Rusya'nın nükleer silah sektörünün parçası olan şirketler de dahil olmak üzere Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un iştirakleri ve Rus nükleer teknolojisini yurt dışına satan ihracat ajansının da yaptırımların kapsamında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nükleer silah sektöründeki şirketlere yönelik yaptırımlarla Rusya'nın bu sektördeki "pervasızlığını" sınırlamanın ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Rusya'yı nükleer emniyeti ve güvenliğini sağlamak için geliştirilen uluslararası standartları "göz ardı etmesinden" sorumlu tutma çabalarına katkıda bulunmanın amaçlandığı aktarıldı.

Daha önce G-7 müttefiklerinin yaptırım uyguladığı ve "Putin rejimi" ile doğrudan bağlantılı olan finansal kuruluşlar ve devlete ait şirketlerle bağlantılı kişilerin de yaptırım listesinde yer aldığı kaydedildi.

Etiketler : Rusya nükleer silah sektörü Rosatom
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Duygusal gece

Duygusal gece
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX