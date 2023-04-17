Kanada'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu
Kaynak: AA
Kanada'dan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na gelen uçağın iniş takımlarında ceset bulundu.
Yerel medyadaki haberde, Kanada'dan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında bir kaçak yolcunun cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.
Uçağın Nijerya'nın Lagos kentine uğradıktan sonra Schiphol Havalimanı'na geldiği belirtilen haberde hayatını kaybeden kişinin, uçağın iniş takımlarına hangi ülkede saklandığının bilinmediği kaydedildi.
Haberde kaçak yolcunun ölüm nedeninin hipotermi olabileceği, olayla ilgili araştırma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
- Kanada'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu
- Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e üstün hizmet ödülü verildi
- İngiliz ve Alman jetlerinden, Rus savaş uçakları ve casus uçağına engelleme
- Rusya'nın Baltık Filosu, denetim kapsamında savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildi
- Sudan Dışişleri Bakanlığı: Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetme kararı aldı
- Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor