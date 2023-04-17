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17 Nisan 2023 Pazartesi 22:29:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 22:29:00

Kanada'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Kaynak: AA

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Kanada'dan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na gelen uçağın iniş takımlarında ceset bulundu.

Yerel medyadaki haberde, Kanada'dan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında bir kaçak yolcunun cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

Uçağın Nijerya'nın Lagos kentine uğradıktan sonra Schiphol Havalimanı'na geldiği belirtilen haberde hayatını kaybeden kişinin, uçağın iniş takımlarına hangi ülkede saklandığının bilinmediği kaydedildi.

Haberde kaçak yolcunun ölüm nedeninin hipotermi olabileceği, olayla ilgili araştırma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : Kanada Amsterdam ceset
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